Киев, 27 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдавии Майей Санду вопросы сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

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Об этом 27 июня сообщил президент Украины в своем официальном Telegram-канале по итогам встречи.

По его словам, обсуждались вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и иное сотрудничество в энергетике.

«Также вопросы украинского транзита через территорию Молдавии и энергетическое сотрудничество», — написал Зеленский.

Напомним, Санду 27 июня приехала в Киев на фоне предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на членство в ЕС.