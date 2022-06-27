Минск, 27 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Дефицит госбюджета Белоруссии 2021 года превысил отметку в 1 млрд белорусских рублей ($395,5 млн). Об этом 27 июня сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Доходы республиканского бюджета за 2021 год составили 27 млрд 893,4 млн белорусских рублей, а расходы — на 1 млрд 34,3 млн рублей больше.

«Исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось в условиях восстановления экономической активности, положительной динамики внешней торговли, роста мировых цен на экспортируемые товары», — заявил Селиверстов.