Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области вновь продлили срок действия режима самоизоляции для беременных. Как сообщили в правительстве региона, соответствующие изменения уже внесли в указ о режиме повышенной готовности.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

Будущим мамам придётся оставаться на самоизоляции ещё месяц — вплоть до 31 июля.

Также нижегородские власти обязали местных работодателей обеспечить перевод беременных сотрудниц на удаленный режим работы из-за сохраняющихся рисков заражения коронавирусом.