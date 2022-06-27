Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. 27 июня американский футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС, объявил о переходе 32-летнего нападающего мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

(сс) Jon Candy Эшли Уильямс и Гарет Бейл

Футболист присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Контракт Гарета Бэйла с американским клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Гарет Бэйл принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Леванте». В составе сборной Уэльса на счету нападающего 8 (5+3) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.