Мадрид, 27 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, мадридский «Реал» планирует летом 2023 года предложить дортмундской «Боруссии» 90 миллионов евро за трансфер 18-летнего центрального полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Джуд Беллингем принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил девять желтых карточек.

Беллингем выступает за «шмелей» с 23 июля 2020 года после перехода из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского вундеркинда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.