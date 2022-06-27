Нижний Новгород, , 21:52 — REGNUM Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

Силовики задержали двух братьев, которые организовали нарколабораторию в арендованном частном доме на территории Сормовского района столицы Приволжья.

В ходе обыска у них изъяли 46 стеклянных поддонов и пакет 11 килограммами синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и большое количество химических реагентов, а также оборудование для фасовки запрещённой продукции.

По данным следствия, свои наркотики злоумышленники сбывали оптовыми партиями бесконтактным способом через сеть тайников — «закладок», а инструкции по их производству и налаживанию продаж — от сообщников через интернет-мессенджер.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Теперь им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.