Милан, Италия, 27 июня, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, 27-летний бельгийский центрфорвард Дивок Ориги, выступавший последние восемь лет за «Ливерпуль», проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с «Миланом». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Дивок Ориги покинул «Ливерпуль» после завершения сезона на правах свободного агента. Соглашение бельгийца с «мерсисайдцами» было рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Дивок Ориги принял участие в пятнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 29 июля 2014 года после перехода из французского «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.