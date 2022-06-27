Москва, , 23:18 — REGNUM Интернет-сервис «Кинопоиск» займётся производством комедийного сериала «Кибердеревня». Об этом сообщил «‎Вокруг ТВ»‎ 27 июня.

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Предстоящий проект расскажет о фермере Николае, занимающемся хозяйством в кибердеревне на Марсе до тех пор, пока туда не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить завод на месте населённого пункта. Постановщиками 10-серийного сериала выступят Валерий Федорович («Гоголь. Начало») и Евгений Никишов («Эпидемия»).

Напомним, 24 июня 2022 года «Кинопоиск» представил новый бренд под названием «Плюс Студия». Целью бренда станет создание новых онлайн-проектов.

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