Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора обследовали водоёмы Нижнего Новгорода на соответствие воды в них гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

publicdomainpictures.net Купаться запрещено

В результате выяснилось, что микробиологические показатели пяти озёр в двух районах столицы Приволжья не соответствуют требованиям, а потому они считаются небезопасными.

В списке водоёмов, купаться в которых Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует, оказались озеро Сортировочное на улице Архангельской, Мещерское озеро на одноимённом бульваре, озеро Больничное близ больницы №39, а также Лунское и Светлоярское озёра.