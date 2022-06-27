Москва, , 21:46 — REGNUM У германских властей нет морального права обвинять Россию, тем более по поводу Украины. То, что в Берлине назвали «ситуация на Украине» — это итог «провокационной и подрывной политики западных режимов».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом 27 июня написала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередное русофобское высказывание федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц на минувшей неделе заявил, что между Москвой и Берлином невозможны партнёрские отношения. Сегодня он сказал на саммите G7, что «в отношениях с Россией нет пути назад, во времена до начала спецоперации на Украине».

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