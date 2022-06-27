Москва, , 21:46 — REGNUM 27 июня московский «Спартак» объявили о расторжении контракта с 25-летним шведским центрфорвардом Джорданом Ларссоном. Об это сообщила пресс-служба клуба.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

В прошедшем сезоне Джордан Ларссон, выступая за шведский АИК на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее футболист заявлял о намерении продолжить карьеру в АИКе и нежелании возвращаться в московский клуб.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2 августа 2019 года после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.