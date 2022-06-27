Москва, , 21:40 — REGNUM Действия США, ограничивших возможности России оплатить свои обязательства по внешнему долгу, рискуют больно ударить не по Москве, а по Вашингтону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что такая позиция США уже привела к тому, что ряд азиатских стран начал сокращать свои вложения в американские трэжэрис: Китай сбросил бумаги на 100-150 млрд долларов, наблюдаются сокращения со стороны Индии и других держателей из Азии.

«Такая позиция со стороны Запада создаёт репутационные риски и подрывает доверие к доллару, что в том числе может препятствовать реализации новой инициативы G7 о предоставления средств на развитие инфраструктуры в размере 600 млрд долларов в развивающихся странах Африки и Азии», — сказал Манкевич.

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