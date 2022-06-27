Тюмень, 27 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Тюмени на старинном Текутьевском кладбище неизвестные развесили на могилах десятки женских разноцветных бюстгальтеров. Об этом сообщает портал 72.ru.

OpenClipart-Vectors Кладбище

Тюменский экскурсовод Николай Дробунин отметил, что на кладбище нет порядка. Периодически там некто развешивает и кидает различные предметы одежды, однако бюстгальтеры на могилах — это, по его словам, впервые.

«Время от времени на кладбище собираются какие-то адепты оккультных учений. Мы видим головы кукол, свечи. Мы давно говорили и писали, что пора порядок навести на кладбище, фонари поставить, облагородить дорожки, видеокамеры поставить. Тогда меньше маргиналов будет там», — сообщил изданию Николай Дробунин.

В паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» выдвигаются различные версии чьей-то выходки. Кто-то считает это происками местных язычников и вандалов, но есть предположения о неуместной инсталляции.

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