На могилах старинного кладбища в Тюмени неизвестные развесили бюстгальтеры
Тюмень, 27 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Тюмени на старинном Текутьевском кладбище неизвестные развесили на могилах десятки женских разноцветных бюстгальтеров. Об этом сообщает портал 72.ru.
Тюменский экскурсовод Николай Дробунин отметил, что на кладбище нет порядка. Периодически там некто развешивает и кидает различные предметы одежды, однако бюстгальтеры на могилах — это, по его словам, впервые.
«Время от времени на кладбище собираются какие-то адепты оккультных учений. Мы видим головы кукол, свечи. Мы давно говорили и писали, что пора порядок навести на кладбище, фонари поставить, облагородить дорожки, видеокамеры поставить. Тогда меньше маргиналов будет там», — сообщил изданию Николай Дробунин.
В паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» выдвигаются различные версии чьей-то выходки. Кто-то считает это происками местных язычников и вандалов, но есть предположения о неуместной инсталляции.
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