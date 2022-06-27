Москва, , 21:33 — REGNUM России искусственно мешают оплатить свои долговые обязательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Новость о первом за 100 лет российском дефолте по внешним обязательствам отдает тонкими нотками абсурда: мы привыкли читать новости о дефолтах в странах, у которых нет денег и возможности платить по своим долгам, в то время как у России полно денег, и кредиторы искусственно вставляют палки в колеса, препятствуя исполнению обязательств», — сказал Манкевич.

Эксперт также обратил внимание на то, что ряд экспертов заявляют о дефолте США по своим обязательствам перед Россией. Говорить же о том, что Россия не в состоянии обеспечивать платежи по своим обязательствам просто неуместно.

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