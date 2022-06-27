Витебск, Белоруссия, , 21:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко чаще, чем с главами других стран. Эти встречи могут иметь разные причины и темы для обсуждения. Но лейтмотивом всех встреч является нажим российского лидера на союзника для осуществления реальной интеграции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 27 июня высказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

». Эльвира Мирсалимова «Почему требуется нажим? Потому что при реальном Союзном государстве, каким оно было задумано, неизбежно будет утрачена значительная часть властных полномочий, которая будет делегирована союзному парламенту. И это совсем не то «делегирование», как Всебелорусскому народному собранию по недавно внесённым поправкам в Конституцию, где власть президента не только не делегируется, но лишь усиливается через видимость народного одобрения

По мнению политика, в нынешний период геополитических потрясений стало понятно, что Союзное государство России и Белоруссии нужно выстраивать «уже не как окончательный этап союза двух стран, а как переходный — к ещё более тесной интеграции». Необходимо подготовить белорусских граждан к единству с Россией. Потому что реальное Союзное государство — это прежде всего политическая, культурная и образовательная интеграция. «Необходимо помочь гражданам Белоруссии вернуться к своим корням — триединому русскому народу. Нужна общая идеология, единые учебники истории, русский язык должен преподноситься как основной, главный и родной», — считает Мирсалимова.

«Ведь очень странным будет, когда русские земли Украины станут Россией, а русская Белая Русь останется «незалежнай краинай». За 30 лет независимости в Белоруссии уже сформировалось «гражданское общество», искренне приверженное формуле: «мой клочок — с краю, а в России — олигархи». В случае обострения ситуации и начала военных действий на территории Белоруссии тут вполне можно получить мощное полицайское движение. Поколение «хороших националистов», а по сути — русофобов, в Белоруссии уже сформировалось», — уверена политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии 25 июня провели переговоры в Санкт-Петербурге, встреча проходила в день 30-летия установления дипломатических отношений между двумя частями Союзного государства.