Мариуполь, ДНР, 27 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Останки 172 человек, воевавших в рядах ВСУ, найдены на территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполе (ДНР), сообщает 27 июня генпрокуратура республики.

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«На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Останки были эксгумированы на месте массового захоронения во время проведения активной фазы освобождения города. Эксгумация состоялась 20 мая 2022 года в парке имени Петровского.

Там же были обнаружены списки с установочными данными захороненных, и это позволило их идентифицировать. Участвовали в этом следователи прокуратуры ДНР совместно с коллегами из СКР.