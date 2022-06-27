Москва, 27 июня 2022, 21:24 — REGNUM Даже в случае искусственного «дефолта», связанного с отказом западных финансовых организаций осуществлять операции по долговым обязательствам России, население никак не почувствует на себе последствия этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.
«Это никак не скажется на население. И без этого сейчас не то время, когда государство может активно занимать на международной арене», — сказал Хестанов.
При этом «дефолт» также не сможет сказаться на курсе российской валюты, уверен экономист.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал последствия искусственного «дефолта» в России