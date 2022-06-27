Москва, , 21:24 — REGNUM Даже в случае искусственного «дефолта», связанного с отказом западных финансовых организаций осуществлять операции по долговым обязательствам России, население никак не почувствует на себе последствия этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.

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«Это никак не скажется на население. И без этого сейчас не то время, когда государство может активно занимать на международной арене», — сказал Хестанов.

При этом «дефолт» также не сможет сказаться на курсе российской валюты, уверен экономист.

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