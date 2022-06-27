Москва, 27 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Даже в случае искусственного «дефолта», связанного с отказом западных финансовых организаций осуществлять операции по долговым обязательствам России, население никак не почувствует на себе последствия этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.

ИА REGNUM Рубль

«Это никак не скажется на населении. И без этого сейчас не то время, когда государство может активно занимать на международной арене», — сказал Хестанов.

При этом «дефолт» также не сможет сказаться на курсе российской валюты, уверен экономист.