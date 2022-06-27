Аргаяш, Челябинская область, 27 июня 2022, 21:19 — REGNUM Житель Кыштыма Челябинской области осуждён за незаконный вылов 351 рипуса из Аргазинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Рыбалка была произведена в ноябре. 44-летний гражданин наловил рыбы с помощью лесковой сети. Размер ущерба составил 351 тыс. рублей.
Аргаяшский райсуд назначил ему полтора года условно с таким же испытательным сроком. Также с него взыщут 351 тыс. рублей в доход федерального бюджета. Приговор пока не вступил в законную силу.