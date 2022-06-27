Вашингтон, 27 июня 2022, 21:19 — REGNUM Американский космический грузовой корабль Cygnus отстыкуется от Международной космической станции (МКС) в течение ближайших суток, сообщает 27 июня пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.
Уточняется, что корабль, пристыкованный к МКС с февраля текущего года, покинет станцию 28 июня в 13:05 мск.
NASA планирует организовать прямую трансляцию отстыковки грузовика от МКС. Корабль компании Northrop Grumman увезет с орбиты отработанные материалы, вместе с которыми сгорит при входе в атмосферу Земли 29 июня.
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