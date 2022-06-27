Бишкек, , 21:13 — REGNUM Турция считает, что киргизские власти должны прекратить деятельность FETO в своей стране. Об этом стало известно в ходе встречи председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передаёт «Anadolu».

Фетхуллах Гюлен commons.wikimedia.org

По словам спикера турецкого парламента, FETO («Террористическая организация фетхуллахистов») портила отношения Турции со странами, в которых она функционирует.

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Мустафа Шентоп также отметил, что FETO представляет угрозу национальной безопасности для всех стран.

«Прекращение деятельности FETO в Киргизии является необходимостью для укрепления дружбы между двумя странами», — подчеркнул он и добавил, что многие государства передали Турции сторонников Фетхуллаха Гюлена.

ИА REGNUM напоминает, что турецкие власти обвиняют в организации попытки госпереворота в Турции исламского богослова и оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена и его сторонников, создавших организацию FETO.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно требовали от правительства Киргизии закрыть работающие в стране турецкие лицеи сети «Себат» и университет «Ататюрк — Алатоо», ссылаясь при этом на то, что они были учреждены сторонниками Гюлена.

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