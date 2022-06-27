Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

Власти Нижегородской области внесли на рассмотрение местного законодательного собрания проект закона об уменьшении ставки налога на имущество в условиях санкционного давления. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 27 июня.

Если документ будет принят, то уже начиная с нынешнего года, нижегородские гостиницы, парки, зоопарки и некоторые другие работающие в сфере культуры организации получат льготу в виде снижения этого налога до 1%.

Отмечается, что на налоговые послабления могут рассчитывать только те организации, которые с начала года сократили рабочий коллектив не более чем на 10%.

Ещё одно обязательное условие для получения льготы — снижение выручки должно быть не менее 20% по сравнению с аналогичного периода прошлого года.