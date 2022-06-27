Касли, Челябинская область, 27 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель отдан под суд за убийство и разбой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По версии следствия, в апреле 2021 года этот гражданин и его соучастник напали на жителя села Шабурово Каслинского района. Они хотели похитить пенсию своих знакомых, являющихся инвалидами. С этой целью ночью проникли в дом и стали обыскивать помещения.

Однако один из хозяев дома проснулся. Тогда злоумышленник забил его до смерти, в том числе гвоздодёром. Теперь его ждёт суд. А соучастник обвиняемого был признан невменяемым. Его ожидает лечение в психиатрическом стационаре.