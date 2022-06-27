Киев, , 21:05 — REGNUM Киев готов нанести удар по Приднестровью, так как получает оттуда «неприятные сигналы» и «угрозы», заявил 27 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Приднестровье является «временно оккупированной территорией Молдавии».

«Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья… Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — заявил Зеленский.

Напомним, на территории Приднестровья произошла уже целая серия терактов, в ходе которых были обстреляны здание МГБ ПМР в Тирасполе, воинская часть у села Парканы, вышка радиотелецентра возле посёлка Маяк, а также воздушный удар с БПЛА по подразделению миротворцев в селе Владимировка.