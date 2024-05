Москва, 27 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Российский режиссёр Кантемир Балагов присоединился к платформе для проведения онлайн-трансляций Twitch. Об этом 27 июня пишет портал SRSLY.

Цитата: х/ф «Теснота», реж. Кантемир Балагов, 2017 Теснота

Первый тестовый стрим состоялся 27 июня 2022 года — Балагов играл онлайн в многопользовательскую видеоигру Dota 2. Трансляция продлилась три часа — за это время режиссёр не стал показывать своё лицо, а лишь комментировал происходящее на экране на двух языках: русском и английском.

ИА REGNUM напоминает, что Кантемир Балагов стал одним из режиссёров экранизации игры The Last of Us — снял пилотный эпизод. Планируется, что премьера сериала состоится на HBO уже в 2023 году.