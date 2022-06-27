27 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова руководителя главного управления разведки украинского минобороны о том, что киевский режим намерен устраивать теракты и диверсии на подконтрольных России территориях.

Тимур Кондратьев, , 21:39 — REGNUM Заявление руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова о том, что киевский режим будет осуществлять теракты и диверсии на подконтрольных Российской Федерации территориях, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Кирилл Буданов President.gov.ua

«Теперь Украина официально — террористическое государство», — считает Иван М.

Многие пользователи пришли к выводу, что после такого сенсационного признания киевский режим можно официально именовать как террористическую организацию, а Украину — террористическим государством.

«Ни дать, ни взять. Киевский режим — это украинская версия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указывает Татьяна Н.

«После такого заявления у кого-то остались сомнения в террористической сущности киевского неонацистского режима?» — спрашивает Иван Г.

Ряд пользователей указывает на то, что нацистский накал на Украине достиг таких размеров, что ненависть к русским у некоторых персонажей лезет уже из всех щелей.

«Этот тоже нацист из 95-го квартала? Нормальный человек из разведки разве будет терактами грозить?» — задаётся вопросом Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие, как Буданов, судя по всему, не боятся понести наказание за свои слова и действия.

«Как же охамели эти фашисты — переходят на прямые угрозы в сторону нашего государства!» — заметил Виталий Д.

«А потом ведь смеют ещё кричать, что, мол, они не нацисты. А эти лозунги для кого? Нацисты они, самые натуральные! С примесью терроризма. Все руки по локоть в крови у них», — пишет Елена О.

Часть людей полагает, что российским спецслужбам пора дать волю и позволить наконец-таки ликвидировать опасных террористических головорезов на Украине, включая руководителя главного управления украинской разведки.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Стало быть, и его пора отправить на встречу с Бандерой раньше срока. Думает, видимо, что он бессмертен», — отмечает Роман К.

«УГИЛ во всей своей красе. Этот террорист сам же и подтверждает необходимость российской спецоперации. Причём уже понятно, что на границах Луганской и Донецкой Народных Республик она останавливаться не будет», — убеждён Артём Л.

Нашлись и те, кто уверены, что российские правоохранители сумеют оградить граждан России от посягательства на их жизнь и спокойствие.

«Он даже и не террорист, он идиот. Украиной как государством правят исключительно идиоты во главе с Зеленским. Ну кто такие планы будет во всеуслышание разглашать? Понятное дело ведь, что не способна украинская разведка на такие мерзости. Их наше ФСБ тут же к ногтю прижмёт, как бы они ни пытались. Получается, что эти возгласы направлены сугубо на внутреннего потребителя — на украинцев, которых уже успела поразить нацистская зараза и они вкушают эти разговоры о том, как русских будут взрывать, насиловать и убивать. Больное общество. Его надо лечить. И начать стоит с этого Усамы бен Буданова», — считает Александр И.

Напомним, 27 июня британская газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на её территории, намекнув на причастность киевского режима к террористическим актам на освобождённой от нацистов территории Херсонской области.