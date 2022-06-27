Москва, , 21:01 — REGNUM В случае если в России все-таки произойдет искусственный «дефолт», последствия от него будут носить в большей степени не экономический, а правовой характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу эксперта, спровоцировав искусственный «дефолт», Запад добьется того, что держатели долговых обязательств начнут подавать иску к России.

«Неприятность в том, что судов может быть великое множество. Номинал небольшой и держателей бумаг много. Это не только крупные корпорации, это физлица, пенсионные фонды. Это большие организационные неприятности», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Таких прецедентов не было» — экономист об искусственном «дефолте» в России