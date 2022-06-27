Москва, 27 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В случае если в России все-таки произойдет искусственный «дефолт», последствия от него будут носить в большей степени не экономический, а правовой характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По прогнозу эксперта, спровоцировав искусственный «дефолт», Запад добьется того, что держатели долговых обязательств начнут подавать иски к России.

«Неприятность в том, что судов может быть великое множество. Номинал небольшой и держателей бумаг много. Это не только крупные корпорации, это физлица, пенсионные фонды. Это большие организационные неприятности», — сказал Хестанов.