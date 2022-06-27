Миасс, Челябинская область, 27 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего замглавы Миасского городского округа отдали под суд за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в 2016 году он обеспечил согласование и принятие решений о продаже двух участков земли одной фирме без проведения торгов. Сделка была совершена по заниженной стоимости.

В результате бюджету был причинён ущерб на сумму не менее 19,3 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд.