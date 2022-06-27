Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Эмма Робертс присоединилась к актёрскому составу кинокомикса «Мадам Паутина». Об этом 27 июня пишет Deadline.

Эмма Робертс Gage Skidmore

Как отмечает издание, фильм станет первой работой Робертс в Marvel. Её роль в картине пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что главную роль в «Мадам Паутине» от Sony Pictures исполнит Дакота Джонсон. В актёрский состав также вошли Сидни Суини, Селеста О’Коннор, Изабела Мерсед и Тахар Рахим — режиссёром картины выступит С. Дж. Кларксон.

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