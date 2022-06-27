Бишкек, 27 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Горнорудные компании, добывающие золото и серебро в Киргизии, теперь должны будут отдавать государству 30% своего чистого дохода. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

Michael Karavanov Золотоносный рудник Кумтор

«Золото — это дарованное Богом достояние нашего народа. Поэтому мы приняли такой закон», — подчеркнул он.

Читайте также: Золото Киргизии хотят вложить в суверенный фонд с Центробанком ОАЭ

Говоря о других полезных ископаемых, глава государства отметил, что они тоже являются богатством страны.

«Но, поскольку их стоимость не столь высока по сравнению с золотом, поэтому если ставить такие же условия, то инвесторы не придут добывать уголь и железо», — подытожил президент Киргизии.

Читайте также: Сколько запасов золота и серебра осталось в Киргизии?