Москва, 27 июня, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Литва вполне ответит за своё хамство, которое она допустила в отношении России блокадой Калининградской области, заявил 27 июня заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью АиФ.

Government.ru Дмитрий Медведев

Отметив, что Литва прикрывается требованиями ЕС, Медведев уточнил, что Брюссель не настаивал, чтобы Калининград был изолирован Вильнюсом, «понимая возможные проблемы».

Он пояснил, что своими действиями в отношении Калининградской области Вильнюс подобострастно расшаркался «перед американскими благодетелями». Таким образом литовские власти вновь продемонстрировали «свои дебильные русофобские установки».

Заявив, что Литва, похоже, ещё не поняла, что ей не трудно «перекрыть кислород», Медведев отметил, что, конечно, пострадают в итоге «обычные граждане» республики, «уровень жизни которых по европейским меркам — просто нищенский».

Дмитрий Медведев «Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удаётся всё хуже».

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