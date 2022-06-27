Вашингтон, 27 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Айрленд Болдуин, дочь актёра Алека Болдуина, рассказала, что в прошлом подверглась сексуальному насилию. Об этом 27 июня пишет Daily Mail.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

По словам Болдуин, её изнасиловали, когда она была подростком: «Я была в полном бессознательном состоянии, когда это произошло, и это изменило ход всей моей жизни». Она добавила, что после пережитого у неё начались проблемы с алкоголем.

«Увидев, как многие другие смелые женщины делятся своими историями, я задумалась о том, какой была бы моя жизнь, если бы я забеременела и если бы мне пришлось растить ребенка во время всего, через что я проходила в то время», — объяснила Айрленд Болдуин, почему решила рассказать о своём опыте. Она также поделилась, что делала аборт, когда забеременела, находясь в «несчастливых отношениях».

Добавим, что Айрленд Болдуин таким образом выступила против недавно принятого решения Верховного суда США об отмене постановления от 1973 года о правах на аборт. Этим решением суд дал возможность штатам на местном уровне решать, легализовать ли в них прерывание беременности — после этого в шести штатах запретили аборты.