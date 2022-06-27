Ставрополь, , 20:44 — REGNUM В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему заместителю главы правительства региона Александру Золотареву. Его приговорили к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, Промышленный районный суд Ставрополя обязал Золотарева выплатить штраф в размере 150 млн рублей, а также лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что Александр Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя 12 марта 2021 года. Он стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в особо крупных размерах. С 2017 года по 2019 год чиновник получил более 63 млн рублей от подрядчиков за покровительство в заключении контрактов и выполнение работ при строительстве ряда объектов здравоохранения в Ставрополе.

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