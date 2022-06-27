Москва, 27 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. «Дефолт», который Запад так старательно пытается устроить в России, носит беспрецедентный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, ранее дефолты происходили по причине того, что у заемщика не было средств или желания осуществить свои финансовые обязательства. Россия же располагает средствами и готова платить по долгам, но не лишена такой возможности в силу того, что иностранные финансовые организации отказываются выполнять операции.

«Прецедентов такого типа не было. Если и было то, что-то уж очень экзотическое, чего я не знаю. В подавляющем большинстве случаев причиной было отсутствие денег или желания платить. Такого, что были деньги и желание платить, а не было технической возможности припомнить сложно», — сказал Хестанов.