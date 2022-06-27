Лондон, , 20:25 — REGNUM Актёр Доминик Уэст рассказал подробности о съёмках шестого сезона сериала «Корона». Об этом 27 июня пишет Deadline.

Клер Фой Кадр из сериала «Корона»

По словам Уэста, в шестом сезоне проекта раскроют историю смерти принцессы Дианы. Именно поэтому он «будет настолько беспокойным, насколько это возможно». Съёмки новых эпизодов начнутся уже в августе 2022 года.

Добавим, что пятый сезон «Короны» уже готов — его релиз запланирован на ноябрь 2022 года. Доминик Уэст сыграет в шоу принца Чарльза.

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