Лондон, 27 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Актёр Доминик Уэст рассказал подробности о съёмках шестого сезона сериала «Корона». Об этом 27 июня пишет Deadline.

Кадр из сериала «Корона» Клер Фой

По словам Уэста, в шестом сезоне проекта раскроют историю смерти принцессы Дианы. Именно поэтому он «будет настолько беспокойным, насколько это возможно». Съёмки новых эпизодов начнутся уже в августе 2022 года.

Добавим, что пятый сезон «Короны» уже готов — его релиз запланирован на ноябрь 2022 года. Доминик Уэст сыграет в шоу принца Чарльза.