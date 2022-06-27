Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Судья американского штата Луизиана 27 июня временно запретил местным органам власти, возглавляемым республиканцами, запрещать проведение абортов, сообщает Reuters.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

Постановление о запрете абортов в Луизиане должно было вступить в силу после решения Верховного суда США об отмене конституционного права на данную процедуру по всей стране.

Отметим, что Луизиана входит в число 13 штатов, местные органы власти которых намерены запретить или строго ограничить аборты после отмены Верховным судом постановления от 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт.

Например, законодатели штата Юта уже запретили операции по прерыванию беременности. Это создает почву для ряда судебных исков со стороны клиник, зарабатывающих на предоставлении услуг по прерыванию беременности.

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