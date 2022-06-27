Качканар, Свердловская область, 27 июня, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Качканаре Свердловской области с муниципального предприятия взыскана компенсация морального вреда в интересах девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата из к/ф «Прорыв». реж Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

Пострадавшей стала девочка 2008 года рождения. 22 января 2021 года она провалилась в открытый люк коллектора и получила перелом левой лопатки со смещением.

По данным специалистов, здоровью подростка был причинён вред средней тяжести. Она до сих пор продолжает лечение. Прокурор в её интересах обратился в суд, и тот присудил в её пользу 829 тыс. рублей. Это решение суда уже вступило в законную силу.