Москва, , 20:58 — REGNUM Известная группа «Звери» собирается снять автобиографический фильм «После успеха» в ходе концертного тура в честь 20-летия коллектива. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 27 июня.

Рома «Зверь» Билык Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предстоящая лента расскажет о становлении группы, её массовой популярности в 2000-х годах и жизни солистов в настоящее время. Постановщиками картины станут лидер «Зверей» Роман Билык и режиссёр Евгений Григорьев («Подельники»).

Напомним, группа «Звери» была основана в 2000 году и с того момента успела записать семь студийных альбомов. Коллектив девять раз получал награду в номинации «Лучшая рок-группа» премии Муз-ТВ.

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