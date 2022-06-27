Ставрополь, 27 июня 2022, 20:16 — REGNUM В Ставрополе назначена проверка по факту пожара в частном доме. В огне погибла 39-летняя женщина, которой принадлежал дом. Следователи устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Пожар случился в ночь на 25 июня. Очаг возгорания находился на первом этаже домовладения. Хозяйка дома находилась на втором этаже, куда перекинулся огонь.
В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.