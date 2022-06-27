Ставрополь, 27 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В Ставрополе назначена проверка по факту пожара в частном доме. В огне погибла 39-летняя женщина, которой принадлежал дом. Следователи устанавливают причину возгорания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Пожар случился в ночь на 25 июня. Очаг возгорания находился на первом этаже домовладения. Хозяйка дома находилась на втором этаже, куда перекинулся огонь.

«Ночью 25 июня текущего года в одном из частных домовладений города Ставрополя произошел пожар, в результате которого погибла 39-летняя хозяйка дома. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже домовладения, после чего огонь перешёл на второй этаж, где находилась женщина», — уточняют подробности в СКР по региону.

В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.