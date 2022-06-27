Москва, , 20:13 — REGNUM В июле–августе в Москве пройдут летние игры «Московского Киберспорта». Об этом 27 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКС столицы.

Киберспорт Clément Grandjean

Игры пройдут в рамках традиционного межсезонья, когда организаторы марафона онлайн-турниров организуют отдельные соревнования для поддержания активности игроков и тестирования новых видов программы и турнирных операторов. «Межсезонные игры — традиция «Московского Киберспорта», которая позволяет нашим участникам посоревноваться во время затишья, а нам — провести важную подготовительную работу к новому сезону», — объяснил президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр.

В летних играх будет восемь игровых недель, в каждой — по одному турниру по следующим видам программы (в порядке проведения): Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StandOFF 2, League of Legends, Hearthstone Battlegrounds, Wild Rift, Rainbow Six: Siege и Brawl Stars. Принять участие в играх может любой желающий — подробности о проведении соревнований будут указаны на сайте ФКС Москвы.

Добавим, что первым турниром Летних игр станет Counter-Strike: Global Offensive 2–3 июля 2022 года от турнирного оператора FACEIT RU LFG. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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