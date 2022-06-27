Тюмень, , 20:13 — REGNUM В Тюмени строительная фирма оштрафована на 10 млн рублей за коррупционное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в период с 2018–2021 годы ООО «Стройпромсервис» была подрядчиком строительно-монтажных работ на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз». За беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной документации руководитель подрядной организации передал заместителю начальника управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» два сотовых телефона, планшет, автомобиль «TOYOTA LAND Cruiser 200», материалы для строительства дома на общую сумму 4,5 млн рублей.

Суд признал ООО «Стройпромсервис» виновным по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28. КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), и назначил штраф в размере 10 млн рублей.

Дело в отношении получателя взятки находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Тюмени.