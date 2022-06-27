Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Ростовской области сократился до 24,3%. Такие данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По данным, актуальным на 24 июня, первую дозу антиковидной вакцины получили 2 млн 895 тысяч 30 человек, оба компонента — 2 млн 798 тысяч 549 жителей Ростовской области.

Всего в Ростовской области выявили 378 тысяч 879 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 367 тысяч 180 пациентов. Скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 10 тысяч 957 человек.