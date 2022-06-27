Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время переговоров с американским лидером Джо Байденом, что наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян считает, что два ведущих производителя нефти ОПЕК — Саудовская Аравия и ОАЭ — едва ли смогут помочь Западу увеличить добычу нефти. Об этом 27 июня сообщает Reuters.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

«У меня был разговор с Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном», — рассказал Макрон президенту США Джо Байдену в кулуарах саммита «Большой семерки», который проходит под председательством Германии 26–28 июня в Баварии.

«Он сказал мне две вещи. Я нахожусь на пределе, на пределе [производственных мощностей]. Вот что он утверждает. А потом он сказал, что саудовцы могут прибавить 150 [тысяч баррелей в день]. Возможно, немного больше, но у них нет огромных мощностей», — поделился Макрон.

Напомним, ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Независимый институт» Иван Эланд заявил в статье для издания The National Interest, что США готовы пресмыкаться перед Саудовской Аравией ради снижения цен на нефть, но для Байдена это означает лишь бессмысленное унижение.

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