История вопроса

Химические вещества, используемые в промышленности, могут представлять значительную опасность для людей и окружающей среды. Несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемые при работе с такими веществами, их утечки и разливы иногда случаются.

Разливы кислот, легковоспламеняющихся жидкостей, токсичных химикатов, реактивов, окислителей и других опасных химикатов могут происходить прямо на производстве, в местах хранения, при транспортировке или в лабораториях.

Пагубное воздействие химических веществ на людей может проявляться в виде отравления, пожаров и взрывов, химических ожогов. Химические вещества при разливе или утечке могут представлять опасность сами по себе или образовывать опасные соединения.

Крупнейшей в истории катастрофой такого рода является выброс паров метилизоцианата на заводе по производству удобрений американской компании Union Carbide 3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопале, в результате чего погибло 18 тысяч человек.

В последнее время большое количество катастроф, связанных с выбросами химических веществ, происходит в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, где идёт бурное развитие индустрии, но зачастую пренебрегают правилами техники безопасности.

