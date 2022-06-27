Амман, 27 июня, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Утечка токсичного газа, произошедшая в иорданском порту Акаба, привела к гибели 10 человек, сообщает 27 июня департамент госбезопасности Иордании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

Кроме того, из-за утечки пострадал еще 251 человек.

Ранее власти Иордании сообщали о пяти погибших в результате падения цистерны с токсичным газом.

На данный момент специалисты экстренных служб продолжают устранять последствия этого ЧП.

Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне приказал сформировать комитет по расследованию этого инцидента и уже направился в Акабу.