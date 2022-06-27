Бургас, Болгария, , 20:00 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП с пассажирским автобусом в городе Бургасе на юго-востоке Болгарии. Об этом 27 июня сообщает софийская газета «Факты».

Автобус после взрыва Krish Dulal

По предварительным данным, авария произошла 27 июня в районе центрального автовокзала Бургаса, когда автобус, выехавший на полосу встречного движения, столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате инцидента автобус и один из автомобилей загорелись. Возгорание было ликвидировано усилиями нескольких пожарных бригад. Погибших нет, транспортным средствам причинен значительный ущерб. Ведется следствие.

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