Тюмень, , 19:54 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка по размещённому в социальной сети видео, где запечатлено, как женщина даёт малолетнему ребёнку покурить вейп (электронную сигарету). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ребёнок Цитата м/ф «Рассеянный Джованни». реж Анатолий Петров. 1969. СССР

Видео было размещено 27 июня 2022 года в социальных сетях. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

«После установления личности запечатлённой на видео женщины будет дана оценка её действиям», — говорится в заявлении прокуратуры Тюменской области.

В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего, добавляет пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.